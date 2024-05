Sarah Ferguson lehrte Töchtern von klein auf Dankbarkeit

Sarah Ferguson (64) wollte ihren Töchtern schon sehr früh wichtige Lektionen erteilen. Mit ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (64) hat sie die beiden Kinder Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34). Die Autorin sprach mit Hello! über die Art und Weise, wie sie ihren Mädchen schon von klein auf wichtige Werte vermittelt hatte. "Sie wurden geboren, um über Wohltätigkeit zu lernen, sie wurden geboren, um zu geben", begann sie. Sarah wollte ihren Kids beibringen, demütig und dankbar zu sein. "Wenn sie sich als Kinder beschwerten und jammerten, setzte ich sie nach draußen in die Kälte...dann beschwerten sie sich und jammerten, und ich sagte: 'Nun stellt euch vor, wie es ist, wenn ihr mitten im Nirgendwo ohne Mantel seid und nie einen Mantel bekommen könnt'", erinnerte sich Sarah zurück.

Die 64-Jährige gab einen großen Einblick in die Erziehung von Beatrice und Eugenie. So erzählte Sarah, wie sie die zwei zum 18. Geburtstag einer ihrer Töchter zu einer Einrichtung für krebskranke Jugendliche mitgenommen hatte: "Ich wollte ihnen beibringen, wie man einem Menschen die Hand hält. Ich wollte ihnen beibringen, wie man die Hand eines Sterbenden nimmt." Der zweifachen Mutter scheint es durchaus gelungen zu sein, Beatrice und Eugenie Empathie und Mitgefühl mit auf den Weg zu geben.

Denn im März vergangenen Jahres stattete Eugenie einer besonderen Einrichtung einen Besuch ab. Als Kind musste die 34-Jährige wegen ihrer Skoliose operiert werden. Rund 20 Jahre nach dem Eingriff überraschte sie die Klinik, in der sie damals behandelt worden war. Eugenie war laut Daily Mail "hocherfreut", in dem Krankenhaus zu sein. "Dies ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die mir sehr am Herzen liegt", betonte die Cousine von Prinz William (41).

princesseugenie Prinzessin Beatrice, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice

Getty Images Prinzessin Eugenie im September 2023

