Bei den Oscars 2018 ging es um die besten Leistungen der Film- und Schauspielbranche des Jahres. Doch wie immer wurde auf dem Red Carpet vor der Awardshow vor allem auf eines geschaut: die Kleider der Ladys! Da gab es auch diesmal wieder den einen oder anderen Fashion-Fail, dafür aber auch Schnappatmung bei den verschiedenen Traumroben. So haben sich vor allem Jennifer Garner (45), Meryl Streep (68) und Jennifer Lawrence (27) in die Mode-A-Liga gespielt. Andere Damen hatten da ein nicht ganz so glückliches Händchen.

Auch Emma Stone (29) konnte nicht begeistern. Die "La La Land"-Aktrice kam ungewöhnlicherweise in einem Hosenanzug von Louis Vuitton. Doch das allein war noch nicht der Fashion-Fehltritt: Der pinke Taillengürtel und der weinrote Blazer wollten nicht wirklich zusammenpassen.

Allen voran sorgte Jennifer Garner für Begeisterungsstürme! Die Schauspielerin kam in einer kobaltblauen Versace-Robe. In dem knalligen Dress wurde die dreifache Mutter zum absoluten Hingucker auf dem roten Teppich.

Zu den modischen Fehlschlägen des Abends gehörte unter anderem Nicole Kidmans (50) Armani Privé-Kleid. Die Form und die unförmige Schleifenapplikation an der Hüfte sorgten weltweit bei Modeexperten für Naserümpfen.

Dass man auch im Alter noch sexy und aufregend sein kann und zudem nicht auf knallige Farben verzichten muss, bewies Meryl Streep. Die mehrfache Oscar-Gewinnerin kam in einer roten Traumrobe von Dior und zeigte durchaus eine Menge Dekolleté.

Ebenfalls ein echter Style-Sieg: Jennifer Lawrence. Die Hollywood-Ulknudel kam in einem goldenen Funkelkleid von Christian Dior und überzeugte mit ihrer Ausstrahlung. Denn auf pompösen Schmuck verzichtete die Blondine.

Für wahres Style-Entsetzen sorgte Salma Hayek (51). Die gebürtige Mexikanerin kam in einem Entwurf von Gucci. Doch das violette Pailletten-Design konnte nicht überzeugen. Worte wie "bizarr", "billig" oder "furchtbar" waren später im Netz zu lesen. Da half es auch nichts, dass die Diamanten, mit denen sich Salma behangen hatte, stolze vier Millionen US-Dollar wert waren.

Frazer Harrison/Getty Images Jennifer Garner bei den Oscars 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Meryl Streep bei den Oscars 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Nicole Kidman bei den Oscars 2018

Frazer Harrison/Getty Images Emma Stone bei den Oscars 2018

Frazer Harrison/Getty Images Salma Hayek bei den Oscars 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de