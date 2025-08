Laut Insider: Florence Pugh und Finn sollen verlobt sein

Sind sie das neue Traumpaar am Hollywood-Himmel? Florence Pugh (29) und Finn Cole (29) sollen sich nach einem Jahr geheimem Dating verlobt haben, berichten Insider gegenüber Daily Mail. "Finn und Florence haben sich gemeinsam in einer Blase abseits der Öffentlichkeit kennengelernt. Beide konzentrieren sich zwar auf ihre Karriere, haben aber etwas ganz Besonderes miteinander gefunden", plaudert der Tippgeber aus. Zu den Gerüchten haben sich die Schauspieler bisher nicht geäußert.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte Finn Florence bei der Premiere ihres Marvel-Films "Thunderbolts" unterstützt und war dabei Teil von Gruppenfotos mit ihrer Familie und Freunden, obwohl sie nicht direkt zusammen posierten. Auch auf Social Media waren subtile Hinweise auf ihre Zuneigung zu erkennen, wie etwa Florence' begeisterter Kommentar zu einem Theaterprojekt von Finn. In den vergangenen Monaten habe Florence außerdem angedeutet, dass sie sich in einer Beziehung befinde, ohne ihren Partner namentlich zu nennen. "Ich bin [in einer Beziehung]. Okay, etwas, womit ich mich identifiziere, ist, dass ich glaube, wenn Magie existiert, dann ist es das Verlieben", schwärmte sie gegenüber Vogue.

Bereits vor rund sieben Monaten sorgten Florence und Finn mit gemeinsamen Auftritten in London für jede Menge Herzklopfen bei den Fans. Damals wurden die beiden bei einem Bummel durch die britische Hauptstadt gesichtet, bei dem sie ganz entspannt ihre Weihnachtseinkäufe erledigten. Florence fiel dabei mit einem roten Ledermantel und hochhackigen Stiefeln auf, an ihrer Seite ihr Hund. Finn zeigte sich in lässiger Camouflage-Jacke, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Die beiden Stars machten einen glücklichen Eindruck und schienen die Zeit fernab des Hollywood-Trubels besonders zu genießen.

Collage: Getty Images, Eamonn M. McCormack/Getty Images Collage: Florence Pugh und Finn Cole

Getty Images Florence Pugh in Hollywood, April 2025

Getty Images Finn Cole, Schauspieler