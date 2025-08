Chance verpasst? Sophia Bush bekam "Real Housewives"-Anfrage

Sophia Bush (43), bekannt durch ihre Rolle in der Serie One Tree Hill, hätte fast Teil des Casts der erfolgreichen Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills werden können. Doch wie die Schauspielerin selbst zugab, führte eine übersehene Nachricht zu einer verpassten Gelegenheit. Die Unternehmerin Bozoma Saint John (48) verriet beim Create & Cultivate-Festival am 19. Juli, dass sie Bush bereits im April kontaktiert hatte. "Ich habe ihr eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob ich eine kontroverse Frage stellen darf", erzählte sie laut E! News. Sophia sah die Nachricht offenbar erst drei Monate später und antwortete überrascht: "Wie konnte ich diese Nachricht im April übersehen?"

Die Schauspielerin gab lachend zu, dass sie keine besonders zuverlässige Texterin sei, was wohl zu der Kommunikationspanne führte. Ein Angebot für "The Real Housewives of Beverly Hills" zu bekommen, sei keine Kleinigkeit, schließlich handelt es sich um eine der bekanntesten Reality-Shows, die seit Jahren das Leben wohlhabender und prominenter Frauen zeigt. Warum Sophia nicht sofort reagierte, bleibt offen. Im Gespräch erklärte sie jedoch, dass sie daran interessiert sei, ihre Zeit sinnvoll zu nutzen und ihr Leben wirklich zu genießen. "Ist das nicht genau das, was wir alle versuchen? Ich will einfach zufrieden sein mit meinem Leben", so die Schauspielerin. Zuletzt war Sophia bei "Grey’s Anatomy" in einer Gastrolle zu sehen, dort sorgte sie für ein Liebesdrama zwischen einem bestehenden Paar – ob die Schauspielerin künftig ins Grey Sloan Memorial Hospital zurückkehren wird, bleibt aber noch offen.

Privat sorgt Sophia Bush immer wieder für Schlagzeilen. Bekannt wurde sie 2004 durch ihre kurze Ehe mit ihrem Co-Star Chad Michael Murray (43), bevor sie 2022 erneut heiratete – diesmal den Unternehmer Grant Hughes (43). Diese Ehe hielt gerade mal 13 Monate. Seit April 2024 ist die Schauspielerin offiziell in einer Beziehung mit der ehemaligen Fußballspielerin Ashlyn Harris (39) und outete sich gleichzeitig als queer. Ashlyn bringt zwei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit, und gemeinsam scheinen sie und Sophia ihr neues Familienglück zu genießen. Ob eine mögliche Teilnahme im Reality-TV Teil ihrer Zukunft sein könnte, bleibt abzuwarten.

Getty Images Sophia Bush bei den GLAAD Media Awards im März 2025

Getty Images Der Cast der "Real Housewives of Beverly Hills" bei den People's Choice Awards 2021

Jon Kopaloff/ Getty Images North America Sophia Bush und Ashlyn Harris bei L'Oréal Paris Women of Worth Celebration, Hollywood November 2024