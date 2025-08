Sport1 verlängert "My Style Rocks" trotz mäßiger Quoten

My Style Rocks geht auch nach der zweiten Staffel in eine nächste Runde. Wie Sport1 gegenüber dem Branchenportal DWDL.de bestätigte, wird das Styling-Format mit Harald Glööckler (60), Natascha Ochsenknecht (60) und Sandra Bauknecht in der Jury eine dritte Staffel bekommen. Die genauen Details zur Umsetzung sind allerdings noch unklar – ob es personelle Änderungen in der Jury oder bei der Moderation geben wird, bleibt somit abzuwarten. Bevor die Fans jedoch in den Genuss neuer Folgen kommen, verabschiedet sich die Show in eine Sommerpause. Am Samstag, den 2. August, wird das Staffelfinale ausgestrahlt.

Die bisherigen Einschaltquoten der aktuellen Staffel ließen allerdings Luft nach oben. In den letzten Wochen erreichte die Sendung in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen teils einen Marktanteil von 0,0 Prozent. Insgesamt schalteten durchschnittlich nur rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Nach dem Staffelfinale plant der Sender deshalb eine Übergangsphase mit anderen Formaten: Ab dem 4. August füllt Sport1 den Sendeplatz von "My Style Rocks" am Vorabend unter anderem mit Doppelfolgen der Sitcom "Hausmeister Krause" und Episoden von "Hardcore Pawn Chicago".

Bereits während der laufenden Staffel gab es signifikante Änderungen. Gülcan Kamps (42), die ursprünglich als Moderatorin fungierte, nahm Abschied und wurde kurzfristig von Verena Kerth (44) ersetzt. Seit Anfang Juni steht Schauspielerin Wilma Elles als Moderatorin vor der Kamera. Auch in der Jury kam es zu einem Wechsel: Model Larissa Marolt (33) verließ die Show zur gleichen Zeit. Als prominente Verstärkung saß kurzzeitig Lilly Becker (49) als Gastjurorin am Pult. Trotz der mäßigen Quoten hält Sport1 an der Sendung fest. Der Sender könnte die anstehende Pause nutzen, um das Konzept weiter zu überarbeiten und für die nächste Staffel frischen Wind hineinzubringen.

