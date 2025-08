Linda fremdgegangen? Jermaine Diallo äußert sich zum Drama

Vor wenigen Stunden machte Linda Braunberger (24) die Trennung von Jermaine Diallo auf Social Media publik – nur kurze Zeit später löschte sie ihre Instagram-Story allerdings wieder. Nun meldet sich auch Jermaine zu Wort und wusste offenbar nichts von der Entscheidung seiner einstigen Partnerin. "Ich weiß selber nicht, was abgeht. Habe mir ein Ticket gebucht und fahre jetzt nach München. Was machst du? Über die Story Schluss machen", meint der Influencer sichtlich betroffen.

Jermaine stellte jedoch klar, dass Untreue nicht der Grund für die Spannungen sei: "Niemand ist fremdgegangen", betont er deutlich. Stattdessen seien es die vielen Streitigkeiten, Diskussionen und aufgestauten Emotionen, die zur aktuellen Situation geführt hätten. "Niemand von euch checkt, was da alles mit reinspielt – könnt ihr auch nicht", schildert er weiter. Bisher hat sich Linda selbst nicht zu den Vorwürfen und Gerüchten geäußert, was die Fans weiterhin auf eine Aufklärung hoffen lässt.

In ihrer gelöschten Social-Media-Story hatte Linda erklärt: "Ich wünschte, wir könnten die Zeit zurückdrehen. Ich möchte euch mitteilen, dass Jermaine und ich ab sofort getrennte Wege gehen." Offenbar gab es "Dinge", die das Model nicht verzeihen konnte und die nicht mit seinen eigenen Werten vereinbar seien. Was genau damit gemeint war, ließ Linda offen. Linda und Jermaine sind erst seit Kurzem ein Paar: Die Realitystars lernten sich während der Dreharbeiten von Ex on the Beach kennen und lieben.

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Februar 2025

RTL / Friederike Jacobitz Jermaine Diallo, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025