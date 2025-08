Brooklyn Beckham und Nicola haben ihr Ehegelübde erneuert

Inmitten der Streitigkeiten im Hause Peltz-Beckham (30) gibt es nun einen Grund zum Feiern: Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham haben in einem romantischen Ambiente ihr Eheversprechen erneuert und damit ihre Liebe und Hingabe füreinander gefeiert. Die Feierlichkeiten fanden am vergangenen Samstag statt, fast auf den Tag genau drei Jahre nach ihrer ursprünglichen Hochzeit. Damals hatte das Paar vor Familie und Freunden in einem opulenten Rahmen auf dem Anwesen von Nicolas Familie in Florida geheiratet. "Es ging darum, einen Moment zu schaffen, der für immer in Erinnerung bleibt", verrät ein Insider gegenüber People.

Doch während die Beziehung und das Engagement des Paares zueinander nie stärker schienen, wird das Glück durch Spannungen innerhalb der Beckham-Familie getrübt. Gerüchte über eine Entfremdung haben nicht nachgelassen, seit Brooklyn und Nicola weder an David Beckhams (50) rundem Geburtstag teilnahmen noch öffentlich zu einem Familienereignis gratulierten. Besonders belastet scheint die Situation zwischen Brooklyn und seinen Brüdern Romeo (22) und Cruz (20) zu sein. Auf den Social-Media-Kanälen entfolgten sich die Geschwister bereits. Die Vorwürfe über Missverständnisse und Differenzen stehen im Raum.

Erst vor wenigen Tagen hatten Brooklyn und Nicola an der Côte d’Azur das Luxusleben in vollen Zügen genossen. Zusammen mit der Peltz-Familie entspannten sie sich auf der Mega-Jacht "Project X" und ließen sich die Sonne von St. Tropez auf den Bauch scheinen. Die Eltern von Nicola hatten für den Familienurlaub ordentlich tief in die Tasche gegriffen: Stolze 1,4 Millionen Euro pro Woche soll die 80 Meter lange Yacht gekostet haben. Zur gleichen Zeit ankerten David und Victoria (51) mit ihrer eigenen, deutlich kleineren Jacht "Seven" ganz in der Nähe – ein Treffen mit Brooklyn und Nicola blieb jedoch aus, wie Mirror berichtete. Zu einem Treffen zwischen den Familien kam es allerdings nicht.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, Medienpersönlichkeiten

Instagram / Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, Juli 2025