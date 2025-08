Klartext nach Autounfall: Gigi Birofio wettert gegen Hater

Am vergangenen Freitag ereignete sich ein schwerer Autounfall, in den Gigi Birofio (26) und Yasin Mohamed (34) verwickelt waren. Glücklicherweise blieben die beiden Reality-TV-Stars unverletzt, jedoch sorgte der Unfall schnell für Schlagzeilen und eine Menge Kritik in den sozialen Medien. Besonders Gigi sah sich gezwungen, diese mit deutlichen Worten in seiner Instagram-Story zu kommentieren. Dort stellte er klar: "Da sterben grad Leute, die hungern, aber wir reden nur darüber, ob ich angeschnallt bin, warum?" Er stimmte den Kritikern zwar zu, betonte aber gleichzeitig, dass er nie behauptet habe, ein Vorbild zu sein.

Gigi äußerte sich sichtlich entnervt über die wütenden Kommentare und Spekulationen, die ihm in den sozialen Netzwerken entgegenschlugen. Er erklärte, dass die Situation vor Ort zunächst vollständig geklärt wurde, bevor er Details zum Unfall in seiner Story teilte – im Gegensatz zu einer Kim Virginia Hartung (30), wie Gigi urteilte, die "extra gegen [den] Baum fahren würde". Die Menschen, die ihn auf Social Media aktuell stark kritisieren, seien "am Ende die Menschen, die entweder hässlich [sind] oder Profilbilder von Katzen oder Blumen [haben]".

In den Stunden nach dem Unfall kamen immer mehr Vorwürfe gegen Gigi und Yasin auf. Viele Nutzer warfen den beiden Fahrlässigkeit vor und unterstellten ihnen sogar, zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt gewesen zu sein. Auch das Schuhwerk der beiden wurde diskutiert. Gigi reagierte darauf mit deutlichen Worten. "Wir sind fast gestorben. Es gibt Menschen, die haben keinen Plan, die wissen nicht, was passiert ist, aber die schieben alles auf uns", erklärte der Realitystar sichtlich genervt in seiner Story. Für ihn seien die Anschuldigungen aus der Community nicht nachvollziehbar.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Juli 2025

Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Reality-TV-Star