Nick Hogan in Tränen bei Papa Hulk Hogans (†71) WWE-Ehrung

Nick Hogan (35), Sohn der Wrestling-Legende Hulk Hogan (†71), zeigte sich nun tief bewegt, als die WWE beim SummerSlam 2025 in East Rutherford, New Jersey, seinem Vater eine besondere Ehre erwies. Gemeinsam mit seiner Frau Tana Lea war er am vergangenen Samstag im MetLife Stadium unter den Zuschauern, als eine Gedenksequenz das Leben und die Karriere des verstorbenen Wrestlers würdigte. Unterlegt mit Hulks ikonischer Hymne "Real American", erinnerte das Video an die Erfolge des zwölfmaligen Weltmeisters, während Nick den Tränen nah war. WWE-Kommentator Michael Cole (†84) betonte laut US Magazine: "Das war ein Mann, der das professionelle Wrestling über drei Jahrzehnte auf seinen Schultern getragen hat. Ruhe in Frieden, Bruder."

Bereits bei mehreren Veranstaltungen in den letzten Tagen hatte die WWE die Wrestling-Ikone geehrt. Nick nahm unter anderem an einer Gedenkzeremonie bei "Monday Night Raw" teil, bei der seinem Vater mit einem traditionellen Glockenschlag Tribut gezollt wurde. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram würdigte er Hulk: "Er war nicht nur der beste Vater, sondern auch mein Mentor und mein bester Freund." Seine Schwester Brooke Hogan (37) hingegen wurde nicht zu den Events eingeladen und äußerte sich dazu öffentlich auf Social Media. Das Verhältnis zwischen Hulk und Brooke galt in den vergangenen Jahren als angespannt.

Brooke und ihr Bruder Nick waren schon zuvor immer wieder im Gespräch. Besonders Brookes Entscheidung, auf das Erbe ihres Vaters zu verzichten, sorgte für Aufsehen. Gerüchten zufolge wollte sie damit Konflikte vermeiden und sich bewusst aus den finanziellen Angelegenheiten der Familie heraushalten. Auch Hulks Ex-Frau Linda Hogan (65) rückte nun erneut in den Fokus. Trotz der konfliktreichen Scheidung zeigte sie sich tief betroffen und schrieb in einem bewegenden Nachruf: "Ich liebe dich Hulkster. Du warst mein Mann. Der einzige Mann für mich. RIP." Der Tod der Wrestling-Legende hat die Familie trotz aller Spannungen noch einmal auf besondere Weise zusammengeführt.

Anzeige Anzeige

Instagram / nickhogan Hulk Hogan mit seinem Sohn Nick Hogan

Anzeige Anzeige

Instagram / nickhogan Hulk Hogan mit seinem damals noch jungen Sohn Nick

Anzeige Anzeige