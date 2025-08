So schockiert reagierte der "1923"-Cast auf das Serienfinale

Das Serienfinale von "1923", dem Prequel zur Erfolgsshow "Yellowstone", hat nicht nur bei den Fans für Aufregung gesorgt, sondern auch die Darsteller der Westernserie emotional schwer getroffen. In der letzten Folge der zweiten Staffel, die mittlerweile bei Publikum und Kritikern hochgelobt wird, kehrt Spencer Dutton, gespielt von Brandon Sklenar (35), nach Montana zurück. Dort rettet er erst seine Familie und wird später wieder mit seiner großen Liebe Alexandra, gespielt von Julia Schlaepfer (30), vereint – allerdings nur vorübergehend. Alexandra stirbt an Erfrierungen nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes, was zu einem besonders berührenden Moment in der Serie führt.

Julia erklärte gegenüber Variety, dass sie das tragische Ende der Liebesgeschichte zwischen den beiden Figuren zutiefst bewegte. "Ich habe einfach nur sehr lange geschluchzt. Das ganze Drehbuch [der Episode 7] lang habe ich durchgeheult", schilderte sie ihre Reaktion. Auch Brandon war sichtlich emotional. Er bezeichnete die finale Episode als außergewöhnlich gut geschrieben und sprach über die Herausforderung, die letzten Szenen zu spielen: "Ich konnte es nicht lesen, ohne komplett durchzudrehen." Besonders die Himmelsszene, in der Spencer und Alexandra symbolisch wiedervereint werden, habe ihn zutiefst berührt.

Während der Dreharbeiten zur ersten Staffel von "1923" trotzte Brandon bereits der ernsten Stimmung und sorgte stattdessen immer wieder für Lacher am Set. Julia verriet dem Magazin People damals, dass Brandon es mit der Kleiderhygiene nicht ganz so genau nahm. "Er zieht nach zwei Wochen einfach wieder die gleichen Sachen an und denkt, es passt schon", berichtete sie schmunzelnd. Aufgrund der teils "dreckigen und so ekelhaften" Bedingungen in Afrika musste die Schauspielerin ihren Kollegen sogar regelmäßig daran erinnern, seine Kleidung mal zu waschen. Die intensive Zeit im afrikanischen Busch schweißte die beiden jedoch noch mehr zusammen, sodass zwischen den beiden eine ganz besondere Freundschaft entstand.

IMAGO / Capital Pictures, xCAP TFSx Brandon Sklenar und Julia Schlaepfer in der Serie "1923"

