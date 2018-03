Verstehen sie sich auch privat so gut? In der italienischen Disney-Sitcom "Maggie & Bianca: Fashion Friends" schlüpfen Emanuela Rei (27) und Giorgia Boni (18) in die weiblichen Hauptrollen. Zwischen den von Grund auf verschiedenen Charakteren entsteht im Laufe der Zeit eine Schwesternschaft, die es offenbar auch hinter der Kamera gibt. "Wir arbeiten schon seit zweieinhalb Jahren zusammen und ich muss sagen, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Wir sind immer zusammen, jeden Tag. Es ist ein großes Glück, dass wir so gut miteinander klarkommen und so eine schöne Beziehung haben", schwärmte Emanuela im Promiflash-Interview.



