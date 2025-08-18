Zwischen Blake Lively und Taylor Swift herrscht Funkstille

Die Gerüchteküche brodelt, denn zwischen Taylor Swift (35) und Blake Lively (37) scheint endgültig Eiszeit zu herrschen. Laut People Magazine hat die Sängerin den Kontakt zur Schauspielerin nun komplett abbrechen lassen. "Taylor und Blake sprechen nicht miteinander", verriet eine Quelle. Der Streit zwischen den beiden soll sich zugespitzt haben, nachdem Taylor in Blakes Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) unschön involviert wurde. Zudem sorgte ein Titel von Taylors neuem Album "The Life of a Showgirl", das im Oktober erscheinen soll, für Diskussionen. Fans spekulieren nun, ob der Song "Ruin the Friendship" einen Seitenhieb gegen Blake enthalten könnte.

Für die Fans bahnte sich der Bruch offenbar schon seit Monaten an. Im Zuge von Blakes Klage gegen Justin, bei der sie den Schauspieler der sexuellen Belästigung beschuldigt, wurde Taylor Mitte des Jahres vorgeladen. Dabei ging es laut The Hollywood Gossip um private Nachrichten, die zwischen Blake und Justin ausgetauscht worden waren und in denen Taylor erwähnt wurde. Obwohl die Vorladung schließlich fallen gelassen wurde, soll sie großen Unmut bei der Sängerin hervorgerufen haben. Insidern der Us Weekly zufolge habe Taylor daraufhin den Kontakt zu Blake vollständig eingestellt und sich zurückgezogen.

Taylor ist für ihre lyrischen Sticheleien bekannt, doch die Fans vermuten, dass Blakes Verhalten sie besonders getroffen haben könnte. Die Freundschaft der beiden galt lange als solides Bündnis, doch davon scheint jetzt keine Spur mehr zu bleiben. Ob und wie sich die angespannte Beziehung in Taylors Musik widerspiegeln wird, bleibt abzuwarten. Trotz der Spannungen steigt die Vorfreude der Fans auf das neue Album, während die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen Taylor und Blake noch viele Rätsel aufgeben.

Anzeige Anzeige

MEGA Blake Lively und Taylor Swift an ihrem Geburtstag, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige