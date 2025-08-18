Georgina Fleur schockiert: Kubilay meldet sich wegen Tochter

Georgina Fleur (35) zeigt sich fassungslos im Netz. In einer Instagram-Story berichtet die Reality-TV-Diva von einem überraschenden Vorfall: Ihr Ex Kubilay Özdemir hat sich unerwartet bei ihr gemeldet. Die beiden Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten lieferten sich nach ihrer Trennung im Jahr 2020 einen gepfefferten Rosenkrieg, der über ein Jahr anhielt. Seither herrschte Stille – doch nun scheint der entfremdete Papa wieder den Kontakt zu ihrer gemeinsamen Tochter zu wünschen. "Bin sprachlos...", schreibt die 35-Jährige und bittet ihre Follower um Unterstützung: "Habt ihr Ideen, was ich antworten könnte?"

Georgina teilt auch einen Screenshot mit ihren Fans – dieser zeigt Kubilays Mail an die alleinerziehende Mutter. Er erklärt, er wolle der gemeinsamen Tochter ein Geburtstagsgeschenk zukommen lassen und kündigt an, ab sofort die Hälfte der Kita-Rechnung zu übernehmen. Dazu schreibt er: "Selbstverständlich möchte ich [meine Tochter] dafür auch bald einmal sehen. Wann wäre deiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt für ein erstes Treffen mit ihr?" Diese Kontaktaufnahme sorgte offensichtlich dafür, dass Georgina aus allen Wolken fällt.

Für Georgina ist die Zeit mit Kubilay nicht nur ein abgeschlossenes Kapitel, sondern auch ein besonders schmerzhaftes. In der Vergangenheit sprach sie bereits offen darüber, dass sie in der Beziehung Opfer häuslicher Gewalt wurde. Erst nach der Geburt ihrer Tochter habe sie realisiert, dass sie sich aus dieser gefährlichen Situation befreien müsse. Kubilay hingegen gab schon vor rund einem Jahr öffentlich an, sich wieder Kontakt zu seinem Nachwuchs zu wünschen. Er betonte gegenüber RTL, er sei ein veränderter Mensch und wolle die verlorene Zeit wiedergutmachen.

Anzeige Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir in Dubai