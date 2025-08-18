Rapper 6ix9ine trauert um seine Ex-Freundin Ariiela (†29)

Daniel Hernandez alias 6ix9ine (29) spricht im Netz über einen erschütternden Vorfall: Ariiela Lalangosta, eine dominikanische Influencerin und enge Vertraute des Rappers, ist tot. Die 29-Jährige verstarb am 17. August unter bisher ungeklärten Umständen – es wird davon ausgegangen, dass sie erschossen wurde. Bislang ist die Todesursache jedoch noch nicht endgültig bestätigt. In einem emotionalen Post auf Instagram bezeichnet Daniel Ariiela als die "Königin von New York" und schreibt: "NY wird nie mehr dasselbe sein. Ich habe dich geliebt."

Aktuell sind verschiedene Darstellungen ihres Todes im Umlauf. Laut Worldstar Hiphop wurde Ariiela angeblich ermordet. Die Social-Media-Persönlichkeit soll Informationen über einen nicht weiter benannten Fall an die Polizei weitergegeben haben. Daraufhin sei sie gestern in ihrem Auto erschossen worden – wohl aus Rache. Eine weitere Vermutung, die im Netz kursiert, ist, dass die Schüsse nicht ihr galten, sondern ihrem neuen Freund. Was tatsächlich vorgefallen ist, wird derzeit noch untersucht.

Die Verbindung zu Daniel, mit dem sie eine öffentlichkeitswirksame Freundschaft und zuvor eine Beziehung pflegte, definiert sie für viele ihrer Fans. Auf Instagram teilte sie jedoch auch Einblicke in ihr Privatleben und Leidenschaften wie Mode und Fotografie mit ihren Fans. Zudem soll Ariiela Mutter gewesen sein, wie ein Nachtclub aus Queens in einem Tribut auf Instagram erwähnt.

Getty Images 6ix9ine im Juli 2021

Instagram / ariiela.lalangosta Ariiela Lalangosta, Influencerin

Getty Images 6ix9ine bei einem Konzert in Mailand im September 2018

