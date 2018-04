Vom Straßenmusiker zum Chartstürmer? Das könnte dem Newcomer ELI tatsächlich gelingen! Seit Jahren begeistert der Singer-Songwriter auf den Straßen Berlins mit seiner Samtstimme, die verdächtig nach Ed Sheeran (27) klingt. Im vergangenen November wurden dann Talentscouts auf den 20-Jährigen aufmerksam und engagierten ihn für einen Telekom-Werbespot. "Sie suchten nach einem Straßenmusiker für eine neue Kampagne. Irgendwer hatte ein Video von mir im Netz gesehen", erinnert sich Elias Breit, wie der Sänger mit bürgerlichen Namen heißt, in einer offiziellen Pressemitteilung an den Wendepunkt seiner Karriere. Sein Song "Change your Mind" geht seitdem jedenfalls durch die Decke: In den iTunes-Charts kletterte der Underdog mittlerweile sogar schon in die Top 30.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de