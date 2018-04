Für diese Promimutter gab es viel zu tun! Bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" war in dieser Woche Ex-No Angels-Mitglied Jessica Wahls (41) an der Reihe und kümmerte sich um die 20-jährige Vanessa. Die werdende Mutter hatte während ihrer Schwangerschaft nicht nur mit einem Problem zu kämpfen: Alkohol, Zigaretten und keine wirkliche Ahnung, wer der Vater des Kindes sein könnte. Ob die Sängerin trotzdem alles zum Guten wenden konnte?

Als Vanessa in der 20. Woche schwanger ist, lernt Jessica die werdende Mutter kennen. Damals denkt sie noch, schwanger von ihrer verheirateten Affäre zu sein. Zudem raucht sie regelmäßig und hat Probleme, sich vom Alkohol fernzuhalten. Ein echter Härtefall für den einstigen No Angels-Star. Doch mit ernster Aufklärung, viel Fürsorge und Verständnis kann Jessica ihren Schützling vom Rauchen abbringen. Für das Trinkproblem holt die Musikerin professionelle Hilfe ins Boot – das wünscht sich Vanessa auch: "Ich sehe auch langsam ein, dass ich da Hilfe brauche. Ich habe auch wirklich total Angst davor, was ist, wenn das Kind da ist."

Zwei Wochen vor dem errechneten Termin bringt die 20-Jährige ihre kleine Tochter dann schließlich per Kaiserschnitt zur Welt – und erlebt dabei eine Überraschung: Ihr Baby ist unerwarteterweise dunkelhäutig! "Der größte Schock war dann, als ich gemerkt hab, dass mein Kind ein bisschen dunkelhäutiger ist als ich", gesteht die frischgebackene Mama. Sie erinnert sich schließlich an einen One Night Stand im Vollrausch mit einem amerikanischen Touristen. Ihre Suchtprobleme hat Vanessa dank Jessica zwar gut in den Griff bekommen, den Vater ihres Kindes wird sie jedoch wohl nie finden. Sie erinnert sich weder an seinen Namen noch an sein Alter. Trotzdem zieht sie nach der Sendung ein positives Resümee: "Jessica hat mir in den Arsch getreten und das habe ich gebraucht."

WENN Jessica Wahls

Sean Gallup/Getty Images for MTV No Angels-Mitglieder Jessica Wahls, Lucy Diakovska, Sandy Moelling und Nadja Benaissa 2007

WENN Jessica Wahls

