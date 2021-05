Sandy Mölling (40) ahnte, dass die Erfolgssträhne der No Angels eines Tages abreißen würde. 2000 ging die Sängerin zusammen mit Nadja Benaissa (39), Lucy Diakovska (45), Vanessa Petruo (41) und Jessica Wahls (44) als Siegerin der allerersten Popstars-Staffel hervor. Als No Angels landeten sie einen Hit nach dem anderen. Nach drei supererfolgreichen Jahren ging es für die Band jedoch abwärts. Für Sandy hing das damals vor allem mit Jessicas Rauswurf aus der Pop-Gruppe zusammen.

In der Show "Pop Giganten" erklärte Sandy, dass sie es damals nur schwer verkraftet habe, als Jessica kein Teil der Band mehr war. "Für mich war das ganz schön schwierig, weil wir über die Jahre so eine Einheit geworden sind. Das war das perfekte Gleichgewicht." Mit Jessicas Exit habe sich das Ganze aber komplett geändert. "Da hat einfach was gefehlt", erklärte die 40-Jährige.

Die No Angels dann nur noch zu viert zu stemmen, war eine große Herausforderung: "Dieses Pensum war schwerer zu tragen für den Rest der Band, die Ermüdungserscheinungen wurden größter, mental wurde es auch nicht einfach." Deshalb hatten sie gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass es einfach nicht mehr geht. Die Band trennte sich – nur wenige Jahre später fanden sie allerdings wieder zusammen. Anfang des Jahres veröffentlichten Lucy, Sandy und Nadja sogar wieder gemeinsam mit Jessica eine Neuauflage ihres Hits "Daylight in Your Eyes".

ActionPress / Timm / face to face Sandy Mölling, Sängerin

ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

Instagram / noangelsofficial Die No Angels, 2021

