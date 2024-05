Wer ist der heutige "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Sieger?

Heute Abend zeigten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) ein weiteres Mal, was sie auf dem Kasten haben. In der Show Joko & Klaas gegen ProSieben traten die zwei gegen den Sender an. Am Ende konnten beide fünf Vorteile erspielen, bevor sie im Finale ihr Bestes gaben. In diesem hatten die TV-Bekanntheiten insgesamt 23 Versuche, einen Tennisball hin- und zurückzuwerfen, während sie auf einer sich drehenden Karussell-Konstruktion Platz nehmen mussten. Leider konnten beide die Aufgabe nicht meistern. ProSieben ging somit als Sieger hervor!

In verschiedenen Spielen, wie beispielsweise "Vorwärts und rückwärts" oder "Coverversionen, die die Welt nicht braucht", musste das Duo sein Können beweisen. In Letzterem traten die zwei gegen den Musiker Álvaro Soler (33) und die Sängerin Lary an. Obwohl die Freunde einige Spiele für sich entschieden, winkt ihnen nun eine saftige Bestrafung: Joko und Klaas müssen die komplette Sendung erneut vertonen. Dieses Mal jedoch mit rheinländischen und norddeutschen Dialekten!

Bereits in der vergangenen Folge des Formats reichte es nicht für die Entertainer. In der vergangenen Woche gingen sie ebenfalls mit fünf Vorteilen ins Finale – diese halfen ihnen jedoch auch nicht. Den Verlierern winkte daraufhin erneut eine Strafe der Extraklasse: Joko und Klaas wurde auferlegt, eine Doku zu drehen, in der einer von beiden einen Friseurlehrling verkörpern musste und der andere den Lehrer.

Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

