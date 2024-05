Süße Fotos: Hilary Duffs kleine Tochter ist auf der Welt!

Hilary Duff (36) verkündet besonders freudige Nachrichten: Die Schauspielerin ist erneut Mutter geworden! Das teilt die "Cinderella Story"-Bekanntheit jetzt mit ihren Fans auf Instagram. Auf insgesamt fünf Fotos lässt sie die Öffentlichkeit an dem intimen Moment teilhaben, der die Wassergeburt ihrer Tochter bildlich festhält. "Townes Maedow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!", kommentiert die Beauty unter anderem ihren Beitrag.

Ferner schreibt Hilary zudem: "Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten und die vergangenen fünf Tage, in denen ich dich kennenlernen, dich anstarren und riechen durfte, waren einfach magische Momente." Ihr Baby habe die Blondine bereits am 3. Mai auf der Welt begrüßt. "Wir alle liebe dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit!", schwärmt die 36-Jährige.

Der Wonneproppen ist bereits Hilarys viertes Kind. Wie sehr sie sich auf die Geburt ihres Schatzes freue, teilte die US-Amerikanerin in den vergangenen Monat vermehrt auf dem Onlineportal. Mitunter veröffentlichte sie Schnappschüsse ihres wachsenden Babybauchs. Bereits vor wenigen Tagen konnte die Unternehmerin es dann kaum abwarten: "Ziemlich ruhige Woche hier. Versuche sanft, dem Baby den Räumungsbescheid zu geben!", äußerte sie sich auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma im Februar 2024

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff mit ihren Kindern Banks, Luca und Mae

