Nicht Xander: Hat Antonia Hemmer mit diesem Boy ein Date?

Ist Antonia Hemmer (24) etwa nicht mit Xander zusammen? Diese Vermutung erweckt jetzt zumindest ein aktueller Schnappschuss in der Instagram-Story der Make Love, Fake Love-Bekanntheit. Auf diesem ist nicht der Gewinner der Show zu sehen, sondern einer seiner Kontrahenten: Nico! Das lassen die Tattoos des Norddeutschen eindeutig erkennen. Dieser genießt mit der Beauty ein gemeinsames Frühstück in einem Café in Hamburg. Was das wohl zu bedeuten hat?

Ob etwas zwischen den beiden läuft oder sich nur eine gute Freundschaft entwickelt hat, verrät die ehemalige Bauer sucht Frau-Berühmtheit bislang nicht. Zudem hält Antonia noch geheim, was aus ihr und Xander geworden ist. Im Finale der Datingshow entschied sich die 24-Jährige zwar für den Fußballfan, ob beide ein Paar wurden, ist jedoch nicht bekannt. "Ich habe mich hier wirklich in jemanden verliebt, mit dem ich gemeinsam rausgehen möchte und deswegen habe ich mich für den Müchner entschieden", verkündete sie in der letzten Folge.

Die Fans des Kuppel-Formats zeigten übrigens gemischte Reaktion darauf, dass sich Antonia für den Blondschopf entschieden hatte. Das ergab eine aktuelle Promiflash-Umfrage. Rund 63,2 Prozent der Teilnehmer konnten die Entscheidung von Patrick Romers (28) Ex nicht nachvollziehen. Ganze 36,8 Prozent verstanden jedoch, warum Xander als Gewinner hervorging. Insgesamt stimmten über 2.2000 Zuschauer ab.

RTL Antonia Hemmer und "Make Love, Fake Love"-Kandidat Nico

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

Glaubt ihr, dass etwas zwischen Nico und Antonia geht? Ja! Ich glaube, dass die beiden sich daten. Nee, ich denke, dass die zwei nur gute Freunde sind. Ergebnis anzeigen



