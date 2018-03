Wer könnte besser helfen! In einer neuen Show auf RTL II dreht sich ab 21. März alles um das Thema Schwangerschaft und Geburt. Die Dokusoap "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" begleitet sechs junge Familien, die angesichts ihres Nachwuchses etwas überfordert sind. Daher stellt der Sender den werdenden Mamas und Papas tatkräftige Unterstützung zur Seite: Und die sechs Experten sind keine Unbekannten!

Da die Neu-Eltern noch im Teenageralter oder Anfang 20 sind, wünschen sie sich in ihrer neuen Lebenssituation dringend Hilfe. Und so greifen ihnen die Promimamas Natascha Ochsenknecht (53), Silvia Wollny (53), Kim Gloss (25), Janine Kunze (43), Sara Kulka (27) und Jessica Wahls (41) bereitwillig unter die Arme. Gemeinsam mit ihrem Coach packen die werdenden Eltern ihre jeweiligen Probleme an und versuchen, sie noch vor der Geburt ihres Kindes zu bewältigen.

So steht Silvia Wollny beispielsweise einem Teeniepaar zur Seite, das bereits mehrere Schicksalsschläge hinter sich hat. Da die elffache Mutter selbst Kinder in diesem Alter hat, kann sie sich bestens in die Lage des Duos hineinversetzen. Ob die Promi-Mummys tatsächlich helfen können, wird ab 21. März immer mittwochs um 20:15 Uhr bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" auf RTL II zu sehen sein.

Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen, RTL II Kim Gloss bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen"

WENN Silvia Wollny mit Sarah Jane, Loredana, Lavinia, Calantha, Estefania und Peter

Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen, RTL II Janine Kunze bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen"

