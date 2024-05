Ohne Leo DiCaprio: So sexy rockt Vittoria Ceretti Met-Party!

Anlässlich der Met Gala kam auch in diesem Jahr wieder die Elite der Stars in New York City zusammen! Auf dem Red Carpet des Events sowie bei gleich zwei Afterpartys tummelte sich auch das italienische Model Vittoria Ceretti (25) – doch von ihrem angeblichen Freund Leonardo DiCaprio (49) war keine Spur. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, warf sich die Beauty für die Partys im Big Apple in einen besonders sexy Look: Auf den Schnappschüssen trägt Vittoria ein transparentes Oberteil, durch das ihre nackten Nippel durchblitzen. Dazu kombiniert sie einen schwarzen Rock und schwarze Lederhandschuhe.

Auf dem roten Teppich der offiziellen Veranstaltung posierte sie hingegen in einem gediegeneren Outfit: Sie strahlte in einem bodenlangen weißen Abendkleid mit einem asymmetrischen Ärmel mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette. Für einen besonderen Hingucker sorgte der tiefe Beinschlitz! Zu der eleganten Robe kombinierte das Model weiße Stilettos und auffällige Armreifen. Die Haare trug Vittoria zu einem strengen Zopf zusammengebunden.

Bereits seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, dass Vittoria mit dem Hollywoodstar Leo anbandeln soll. Die beiden wurden beispielsweise immer wieder bei romantischen Dates gesichtet. Ein Insider berichtete Anfang April gegenüber People von einem ihrer Rendezvous. "Sie saßen nebeneinander und er hatte seinen Arm um sie gelegt. Sie haben stundenlang zu Abend gegessen und hatten eine tolle Zeit", erklärte der Informant und fügte hinzu: "Leo scheint sie wirklich zu mögen." Bislang bestätigten die beiden ihre Beziehung aber noch nicht offiziell.

