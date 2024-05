Ihr größter Fan: Tom Holland liebt Zendayas Met-Gala-Look

Zendaya (27) erschien bei der Met Gala in zwei der spannendsten Outfits des Abends. Ihr Freund Tom Holland (27) kann darüber nur staunen. Auf Instagram teilt er Fotos ihrer Looks und zeigt sich begeistert. Bei der Bildunterschrift hält der Spiderman-Darsteller es ganz simpel und postet einfach drei Emojis mit Herzaugen. Die Fans des Pärchens finden seine Unterstützung für den Euphoria-Star supersüß. "Er ist wirklich mein liebster Zendaya-Fanaccount", scherzt eine Userin. Einem anderen Follower fällt auf, dass auch Toms letzter Post seiner Herzdame gewidmet ist. Darin bewarb er ihren neuen Film "Challengers – Rivalen".

In den Kommentaren wundern sich mehrere Fans, warum Zendaya und Tom nicht gemeinsam über den Red Carpet der Met Gala gelaufen sind. Elle berichtete, dass der Brite momentan beruflich in London gebraucht werde. Außerdem wolle das Traumpaar seine Beziehung möglichst privat halten. Aus diesem Grund seien sie seit der letzten "Spiderman"-Premiere im Dezember 2021 über keinen roten Teppich mehr gemeinsam geschritten. Beim Dreh der Marvel-Filme hatten sich die beiden Hollywoodstars kennen und lieben gelernt.

Während die 27-Jährige in New York die Modewelt begeisterte, scheint sich Tom eine Verletzung beim Golfen geholt zu haben. Er postete eine Instagram-Story, in der man eine dicke Beule auf seiner Stirn erkennen konnte. Dazu schrieb er: "Wer auch immer behauptet hat, Golf sei kein Kontaktsport, erzählt Blödsinn. Man kann schon fast die Delle sehen!" Zusätzlich verlinkte der passionierte Sportler seinen Vater Dominic Holland. Die Macke könnte also von seinem Papa verursacht worden sein.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, Schauspieler

Instagram / tomholland2013 Tom Holland mit einer Golfverletzung

