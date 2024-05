KI-Foto von Katy Perry auf Met Gala täuscht sogar ihre Mama!

Katy Perrys (39) Mutter ist auf einen ziemlich gelungenen Fake hereingefallen! Das teilt die Sängerin aktuell mit ihren Fans auf Instagram. Die "Dark Horse"-Interpretin postet einen Chatverlauf mit ihrer Mama, die ein Foto kommentiert, das die Partnerin von Orlando Bloom (47) auf der Met Gala zeigt. "Oh, Feder! Ich wusste nicht, dass du zur Met gegangen bist!", schreibt Mary Hudson und schwärmt über das unechte Bild: "Was für ein atemberaubendes Kleid, du siehst wie eine Rosenparade aus und bist dein eigener Wagen!" Ihre Tochter klärt das Ganze jedoch prompt auf: "Lol, Mama! Die KI hat dich auch erwischt, pass auf!"

Der Schnappschuss, der Keith Hudsons Ehefrau hinters Licht führte, ist eine künstlich erstellte Abbildung der Musikerin. Auf dieser trägt die KI-Katy eine bezaubernde Abendrobe, die hervorragend zu dem diesjährigen Motto der Veranstaltung passt. Leider besuchte die 39-Jährige das Event dieses Jahr nicht. Auf der Social-Media-Plattform erklärt sie: "Ich habe es nicht zur Met geschafft, ich musste arbeiten."

Neben Katy ließen unter anderem auch Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) die Feierlichkeiten sausen. Laut Elle sollen sich die beiden einen gemütlichen Abend mit ihren Kindern gemacht haben, anstatt sich in Schale zu werfen. Was genau der Grund für ihr Fernbleiben ist, verriet das Ehepaar bislang nicht. Vor allem die Fans waren total enttäuscht darüber, dass die Gossip Girl-Darstellerin nicht auftauchte. "Wenn Blake nicht bei der Met Gala ist, ist die Veranstaltung im Grunde ein Flop. Es ist ihre Show, jeder andere ist nur ein Gast!", merkte ein Social-Media-Nutzer unter anderem an.

