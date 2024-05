Tori Spelling hat sich mit 48 die Brustwarzen piercen lassen

Tori Spelling (50) packt aus! In der neuen Folge ihres Podcasts "Misspelling" erzählte die Schauspielerin, dass sie sich im Urlaub vor zwei Jahren die Nippel piercen lies. Sie und ihre Freunde seien auf die Idee gekommen, sich passende Tattoos und Piercings zu verpassen: "Ich war in Napa und habe mir die Brustwarzen piercen lassen – so etwas sagt niemand mit 48 Jahren." Weil die Amerikanerin an Symmetrie glaube, entschied sie sich dazu, gleich beide Nippel piercen zu lassen. Ihre Freundin hingegen bekam nur eins.

Inzwischen seien die Piercings jedoch weg. Tori habe sich 2022 ihre Brustimplantate erneuern lassen, weshalb sie die Ringe entfernt hatte. Das heißt jedoch nicht, dass die blonde Schönheit gar keine Piercings mehr hat: Sie habe sich laut Healthline das sogenannte "Christina"-Piercing in der Nähe der Klitoris stechen lassen. Außerdem habe die Autorin Ohrlöcher, die sie sich im Alter von 40-Jahren mit ihrer ältesten Tochter Stella stechen ließ: "Ich sagte: 'Wenn ich jemals eine Tochter habe, warte ich, bis sie es will, und wenn sie so weit ist, mache ich es mit ihr zusammen.'"

Tori habe ganze 40 Jahre gewartet, um sich piercen zu lassen. Die Ex-Frau von Dean McDermott (57) habe ihre Tochter Stella deshalb jedoch nicht eingeschränkt – diese durfte sich mit 15 Jahren ein Bauchnabelpiercing stechen lassen dürfen: "Ich glaube daran, dass meine Kinder sich in Maßen ausdrücken dürfen."

Instagram / torispelling Tori Spelling im März 2024

Getty Images Tori Spelling mit ihren Töchtern Stella und Hattie

