Met Gala: Kendall Jenner glänzt in noch nie getragenem Kleid

Für die alljährliche Met Gala schmissen sich die Stars und Sternchen ganz besonders in Schale. Entsprechend der Ausstellung im Metropolitan Museum of Art fand die Benefizgala in diesem Jahr unter dem Motto "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" statt. Kendall Jenner (28) nahm sich dieses Thema scheinbar besonders zu Herzen. Denn die The Kardashians-Bekanntheit trug ein zuvor noch nie getragenes Kleid, designt von dem verstorbenen Givenchy-Star Alexander McQueen (✝40). "Die Robe hat die letzten 25 Jahre geschlafen. Es ist buchstäblich eine 'schlafende Schönheit'", erklärte das Model stolz im Interview mit Vogue. Es sei eine große Ehre für sie, dieses besondere Unikat tragen zu dürfen!

Gestern Abend feierte Kendall also eine ganz besondere Premiere: Sie war die erste Person, die einen Look aus der Herbstkollektion von Givenchy aus dem Jahr 1999 tragen durfte. Die von Alexander designten Kleidungsstücke waren damals nie verkauft, sondern nur an Schaufensterpuppen präsentiert worden. Seitdem werden die Unikate sorgfältig in den Givenchy-Archiven aufbewahrt. Für Kendalls Met-Gala-Look machten die Designer eine große Ausnahme – jedoch nur unter einer Bedingung: An dem Kleid durfte nichts verändert werden. "Der große Moment der Wahrheit war also: 'Passt es mir?'", erinnert sich die Tochter von Kris Jenner (68) im Gespräch mit Vogue. Und tatsächlich: Das Kleid saß wie angegossen!

In diesem Jahr besuchte das Model die Met Gala bereits zum zehnten Mal! Bei der Benefizveranstaltung im vergangenen Jahr entschied sich Kendall für einen vom Stardesigner Karl Lagerfeld (✝85) inspirierten Look. Sie orientierte sich an dem klassischen Anzugstil des verstorbenen Modeschöpfers und trug einen schwarzen Pailletten-Bodysuit von Marc Jacobs (61). Neben einem glitzernden Kragen und bodenlangen Ärmeln vervollständigte die Reality-TV-Bekanntheit den Look mit extra hohen Plateaustiefeln. Trotz der bezaubernden Looks der vergangenen Jahre sind sich viele Modeexperten sicher: Das Vintage-Kleid aus dem Givenchy-Archiv war bisher ihr beeindruckendster Met-Auftritt!

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

