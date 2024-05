Aus diesem Grund purzelten bei Anna Heiser die Kilos!

Aufmerksamen Followern von Anna Heiser (33) dürfte wahrscheinlich nicht entgangen sein, dass die Bauer sucht Frau-Bekanntheit in den letzten Monaten ein paar Kilos verloren hat. Auf Social Media thematisierte die 33-Jährige dieses Thema und zeigte stolz ihre Abnehmerfolge. Aber warum wollte die junge Mutter überhaupt abnehmen? "Ich habe mich einfach nicht mehr fit gefühlt – das wollte ich nicht. Ich möchte eine fitte Mama sein, auch wenn sich mein Körper nach den ganzen Schwangerschaften natürlich verändert hat", erzählt sie im Interview mit Promiflash.

Die gebürtige Polin und ihr Mann sind momentan mit ihren zwei gemeinsamen Kindern in Annas Heimat. "Ich vermute, dass ich jetzt nach zwei Wochen in Polen bei meiner Mutter wieder zugenommen habe", lacht Anna. Trotzdem planen die beiden, ihr Diätprogramm weiterhin durchzuziehen: "Wir werden wieder daran arbeiten. Die Ernährungsumstellung ist das A und O. Dass man sich gesund ernährt [...] und Bewegung tut auch gut", meint sie gegenüber Promiflash und ergänzt lachend: "Es wäre schon schön, wieder in meine alte Kleidung zu passen." Auch wenn die Zweifachmama stolz darauf ist, wie sie ihren Körper bisher in Form gebracht hat, scheint sie das ganze Thema mit einer guten Prise Humor zu nehmen.

Anna und ihr Gerald Heiser lernten sich vor sieben Jahren bei "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Inzwischen leben sie zusammen mit ihren gemeinsamen Sprösslingen auf einer Farm in Namibia. Der Goodbye Deutschland-Darstellerin scheint es wichtig zu sein, in dem ganzen Trubel sich selbst nicht zu verlieren. Anna kümmert sich nicht nur um ihren Körper – sie achtet auch auf ihre psychische Gesundheit. Vergangenen Monat gab sie auf Instagram offen zu, dass ihr im Moment alles etwas zu viel sei, weshalb sie sich eine Mini-Auszeit genommen habe und eine Nacht alleine in einem Hotel verbrachte. "Ich liebe meine Zwerge über alles und merke bei diesen Zeilen, dass ich die ganz dolle vermisse, aber ich habe beschlossen, mir die eine Nacht für meine psychische Gesundheit zu schenken", erklärte sie ihrer Community.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/annaheiser/ Anna Heiser und ihre Familie in Namibia

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Anna in ihrem stressigen Alltag die gesunde Ernährung durchziehen kann? Natürlich schafft sie das. Nein, ich glaube, dafür hat sie auf Dauer keinen Kopf. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de