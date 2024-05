Verstehen Fans Antonias "Make Love, Fake Love"-Entscheidung?

Antonia Hemmer (24) hat die große Entscheidung getroffen – doch so richtig nachvollziehbar ist ihre finale Wahl für den Großteil der Zuschauer wohl nicht! Die Blondine beendete ihre Make Love, Fake Love-Reise mit Teilnehmer Xander, der die Show als Vergebener antrat. Dass er eigentlich eine Freundin hat, gab der Blondschopf sogar noch vor dem großen Finale zu! Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 7. Mai, 17:57 Uhr] können rund 1.401 Teilnehmer (63,2 Prozent) die Entscheidung der Show-Protagonistin absolut nicht nachvollziehen. Sie fragen sich, was sie sich dabei gedacht habe!

Im Gegensatz dazu sind ganze 817 Umfrage-Teilnehmer (36,8 Prozent) der Meinung, gegen Gefühle kann man nichts machen, weshalb sie Antonias Entscheidung für Xander irgendwie verstehen können. Wie es scheint, machte es der ehemaligen Bauer sucht Frau-Teilnehmerin nichts aus, dass Xander seiner Freundin Lisa fremdgegangen ist, nur um letztendlich als Gewinner aus der Show zu gehen und das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Das fließe allerdings direkt in die Tasche seiner Ex Lisa, die sich davon erst einmal einen Urlaub mit ihrem Sohnemann gönnt. Für ihren Verflossenen hat die Brünette keine guten Worte mehr übrig. "Ich bin froh, dass ich ihn los bin und kann jetzt hier mit erhobenem Haupt rausgehen und neu anfangen", betonte sie auf Instagram nach der Ausstrahlung des Finales.

"Meine Nummer eins ist ein Mann, den ich hier so unglaublich in mein Herz geschlossen habe, zu dem ich mich extrem hingezogen fühle", leitete Antonia ihre Entscheidung in der finalen "Make Love, Fake Love"-Folge ein. Sie habe sich stets gesagt, auf ihr Herz hören zu wollen – was sie letztendlich diese Worte sprechen ließ: "Ich habe mich hier wirklich in jemanden verliebt, mit dem ich gemeinsam rausgehen möchte und deswegen habe ich mich für Xander entschieden."

