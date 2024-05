Cringe? So startet die fünfte "Ex on the Beach"-Staffel!

Das Warten hat ein Ende: Ex on the Beach geht endlich in eine neue Runde! Und schon die erste Folge wirkt vielversprechend – der Anfang war jedoch etwas holprig! Teilnehmer Cris darf den Boden der mexikanischen Behausung als Erstes betreten. Ein Empfangskomitee wartet scheinbar schon sehnsüchtig auf ihn. Wenig später kommt dann auch der zweite Kandidat angerannt. Doch anstatt Cris zu begrüßen, stellt sich Markus Kathrein stillschweigend neben ihn. "Und da war dann schon jemand da und das war dann so ein kleines bisschen cringe, weil ich dachte mir so, man kann ja mal sagen: 'Hallo, was geht'", meint der Nachwuchsschauspieler im Interview. Doch stattdessen starren die zwei Reality-TV-Bekanntheiten nur Löcher in die Luft und werfen ihrem Gegenüber mehr oder weniger unauffällig verwirrte Blicke zu.

Doch damit noch nicht genug: Auch der Love Island-Star Fabi (26) gesellt sich still zu seinen neuen Show-Kollegen. Von einer herzlichen Begrüßung ist nicht die Rede – bis endlich Kandidat Nummer vier, Phillip Mandla, die Türen öffnet und die Anwesenden mit einem motivierten "Qué pasa, Jungs" begrüßt. Doch viel mehr als verstohlene Blicke und ein schüchternes "Grüß dich" löst auch er nicht aus. Mit dem Are You The One?-Sonnyboy Ryan Wöhrl ist die Runde dann vorerst komplett. Der merkwürdige Start wird mit einer traditionellen Begrüßung von den Einheimischen aufgelöst – nun kann der Spaß beginnen!

Doch wie der Name der Show schon verrät, wird es selbstverständlich nicht bei den fünf Jungs bleiben. Im Laufe der kommenden Folgen werden allesamt mit der Anwesenheit ihrer Ex-Partnerinnen beglückt. Wie bereits bekannt ist, werden unter anderem auch die Trash-TV-Bekanntheiten Alessandra Wichert (27) und Edda Pilz ein Teil der fünften "Ex on the Beach"-Staffel sein. Und auch über weitere männliche Teilnehmer, die den ein oder anderen öffentlichen Beef mit ihren Ex-Partnerinnen hatten, dürfen sich Fans freuen.

RTL Markus Kathrein, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Ryan Wöhrl, "Ex on the Beach"-Kandidat

