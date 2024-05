"Ex on the Beach"-Ryan trifft direkt auf drei Verflossene!

Auch in diesem Jahr treffen wieder einige Verflossene am berühmten Set von Ex on the Beach aufeinander. Unter anderem stellt sich der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer Ryan Wöhrl der Herausforderung, seiner Ex-Partnerin gegenüberzutreten. "Also bitte jetzt nicht eine Ex von mir. Dafür habe ich jetzt einfach keine Kraft, ich will hier jetzt erst mal ankommen", zetert er nach der Verkündung des Terror-Tablets, sich gemeinsam mit Cris und Fabi an den Strand zu begeben.

Doch der Sonnyboy hat gleich dreifaches Glück – schon in der ersten Folge darf er drei frühere Freundinnen begrüßen. Ex Sharon erkennt er schon von weitem. Wenig später tritt auch die zweite Dame über den roten Teppich. "Halt's Maul, das ist schon wieder von mir. [...] Oh mein Gott, ok, das ist unangenehm", verkündet Ryan sichtlich überrascht, während sich seine männlichen Begleiter vor Lachen krümmen. Auch Natali hat genauso wenig wie Sharon nicht viel Gutes über den Blondschopf zu sagen – die beiden kennen sich sogar schon durch gemeinsame Verflossene. Die dritte Dame setzt dem Spektakel dann noch das Sahnehäubchen auf: Sina Elisa gleitet mit pinken Engelsflügeln den Red Carpet entlang. "Boah, das ist so peinlich, ich schwöre", meint Ryan nur.

Ryan und Sina lernten sich bei "Are You The One?" kennen. Zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten ging es innerhalb der Datingshow ziemlich heiß her. Doch die Beauty war nicht die Einzige, bei der der 21-Jährige seine Augen hatte. Auch Teilnehmerin Jana Klein hat es ihm angetan – und ebenso Kandidatin Edda Pilz... Und wie bereits bekannt ist, dürfen sich die "Ex on the Beach"-Fans auch über eine Konfrontation der beiden freuen. Auch Edda wird schon bald in der Sendung zu sehen sein.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Sina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ryan gleich auf drei Ex-Freundinnen trifft? Das wird mit Sicherheit total unterhaltend! Ich finde das nicht so cool... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de