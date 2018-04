Melanie Müller (29) weiß genau, wer sie hinterm Bildschirm ganz anonym beleidigt! Im Netz wird die junge Mutter täglich angefeindet. Melli hat ein kleines Kind – und singt regelmäßig am Ballermann. Genau deswegen wird sie für viele User zur Zielscheibe. "Immer frustrierte Weiber. Das ist wie so ein Faden, die haben nichts zu tun, die haben kein Sexualleben, die sind frustriert und das merkt man so richtig", machte sie ihren Hatern im Promiflash-Interview eine Ansage.



