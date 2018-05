Haben sie oder haben sie es doch noch nicht gewagt? Vor Kurzem schmissen sich Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) und seine Liebste Clea-Lacy Juhn (26) in schicken Boho-Fummel, um im Kreise von zahlreichen weiteren Promis auf dem beliebten Coachella-Festival vor sich hin zu turteln. Auf einem Schnappschuss bezeichnete sich die Halbbrasilianerin als "glückliche Ehefrau" und ihren Schatz als ihren Mann. Jetzt verrät der männliche Hauptdarsteller der Lovestory: DAS ist an den Gerüchten dran!

Zwei überglückliche Gesichter, eine Frau in weißem Tüll und ein Herr in Schwarz – da wundert es keinen, dass der "happy wife"-Kommentar der Ex-Bachelor-Kandidatin wie eine Bombe einschlug. Blasting TV wollte es ganz genau wissen und erkundigte sich bei dem vermeintlichen Gatten höchstpersönlich über seinen Beziehungsstatus. "Wir haben nicht geheiratet, vielleicht hat Clea sich in dem Moment des Bildes wie eine Braut gefühlt, weil sie etwas langes Weißes anhatte", klärt das Model auf.

Ob die Fashionista ihr Outfit wohl ganz bewusst so ausgesucht hat? Immerhin hatte sie vor ihrer Abreise im Promiflash-Interview verraten, dass sie sich viel Gedanken um den perfekten Wüsten-Look gemacht habe.

