4Hüten Ex-Bachelor Sebastian Pannek (31) und seine Auserwählte Clea-Lacy Juhn (26) etwa ein süßes Geheimnis? Bei der TV-Kuppelshow hat sich das Paar 2017 Hals über Kopf verliebt – und lässt seine Fans seit der Final-Ausstrahlung via Social Media an seiner Liebe teilhaben. Ein Post der Halbbrasilianerin bringt aufmerksame Follower jetzt allerdings zum Stutzen: Haben Basti und Clea etwa heimlich den Bund der Ehe geschlossen?

Wie viele andere Stars reisten auch die beiden dieses Jahr in die kalifornische Wüste, um an dem berühmten Coachella-Festival teilzunehmen. Dort machten sie, was für Event-Besucher fast schon obligatorisch ist: ein Foto vor dem Riesenrad! Diesen Schnappschuss teilte Clea jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Die Bildunterschrift: "Coachella mit meinem Mann, @sebastian.pannek" – in Verbindung mit dem verdächtigen Hashtag "#happywife". Haben die zwei also tatsächlich geheiratet oder bezeichnet Clea ihren Freund nur einfach so als ihren Mann?

Unwahrscheinlich wäre ein lässiger Umgang mit Worten bei ihr nicht, schließlich heizte die Beauty bereits im September 2017 mit einem ähnlichen Foto-Post die Gerüchteküche an. Damals ließ sich der genutzte Hashtag #happywifey aber durch Cleas Outfit erklären. Genau diese Aufschrift zierte nämlich den Sweater, den sie auf dem Bild trug – von solch einer Erklärung gibt es dieses Mal allerdings keine Spur ...

Getty Images Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn beim Tribute To Bambi in Berlin

Anzeige

AEDT/WENN.com Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn bei der Duftstars Aftershow

Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Rastatt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de