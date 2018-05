Micaela Schäfer (34) mag keinen Sex mit zwei anderen Personen! Das verriet das Nackt-Model im Promiflash-Interview. Sie habe zwar schon mehrmals einen sogenannten Dreier gehabt, aber so richtig erinnern könne sie sich nur an ein Erlebnis: "Ich vergesse ja immer oft so viel, weil ich ja bei vielen sexuellen Aktivitäten besoffen bin und klar, dann merke ich mir das oft nicht." Spaß habe ihr das allerdings nicht gemacht – ganz im Gegenteil! Die Nacktschnecke könne dieser Form von Geschlechtsverkehr einfach nichts abgewinnen.



