Dieser Star ist für Micaela Schäfer der Dschungelcampsieger

Hätte sie eine andere Wahl getroffen? Am Sonntagabend wurde Lucy Diakovska (47) zur Dschungelkönigin gekrönt. Die No Angels-Bekanntheit konnte sich im Finale gegen Leyla Lahouar (27) und Twenty4tim (23) durchsetzen. Micaela Schäfer (40) war 2012 selbst im Dschungelcamp und hatte es damals auf den vierten Platz geschafft – das Finale verpasste sie also knapp. In der Jubiläumsstaffel hätte sie sich einen anderen Star unter den letzten drei gewünscht. Diesem Promi drückte Mica ihre Daumen.

"Lucy ist eine ganz würdige Gewinnerin, aber ich hätte mir trotzdem Fabio so sehr gewünscht", verrät das Nacktmodel auf Eric Sindermanns (35) Fashionshow im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich finde ihn einfach so was von süß und herzensgut. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass er noch nicht mal ins Finale gekommen ist." Mica sei dennoch froh, dass Lucy gewonnen hat. "Ich hoffe, dass man jetzt noch viel mehr von ihr hört", schließt die 40-Jährige ab.

Dieser Meinung sind auch zahlreiche Dschungelliebhaber. Auf X meldeten sich einige Fans nach Fabios plötzlichem Dschungelaus. "[Es] geht mir echt nicht ein, wie Fabio nicht ins Finale gekommen ist. Er war für mich mindestens auf Platz zwei", schrieb eine Person. Eine andere fragte verdutzt: "Bitte was? Fabio ist raus? War der nicht eigentlich einer unserer Gewinnerkandidaten? Was ist da los?"

Anzeige

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer im September 2023

Anzeige

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de