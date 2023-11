Germany's Next Erotikmodel? Micaela Schäfer will eigene Show

Sie hat große Pläne! Micaela Schäfer (40) wurde durch ihre Teilnahme an diversen Reality-TV-Shows wie Germany's Next Topmodel und Das Dschungelcamp bekannt. Mittlerweile ist die TV-Persönlichkeit jedoch vor allem aufgrund ihrer Freizügigkeit in aller Munde: Unter anderem auf OnlyFans heizt sie ihren Followern mit sexy Aufnahmen ordentlich ein. Gegenüber Promiflash berichtet Micaela nun von ihren Plänen, ihre Leidenschaft für Nacktheit und Reality-TV zu verbinden!

"Eigentlich wäre eine eigene Show am besten. Da müsste man dann Nacktschnecken-Nachwuchsmodels suchen. Wie bei Heidi Klum (50), nur mit Erotik", erklärt das Reality-Sternchen im Promiflash-Interview im Rahmen der B:REAL-Dreharbeiten. Micaelas Meinung nach sei der Zeitpunkt für so ein Format perfekt, da Erotik mittlerweile nicht mehr als verrucht gelte, sondern als normal angesehen werde. "Ich stelle mir da so etwas wie Germany's Next Erotikmodel vor." In die Jury ihrer Traumshow würde sie unter anderem Dolly Buster (54) setzen.

Doch ihr Nachwuchsmodel soll die DJane später keineswegs ersetzen, denn Micaela hat keine Pläne, sich bald zur Ruhe zu setzen – ganz im Gegenteil: Sie möchte auch im hohen Alter noch freizügigen Content machen, wie sie bereits in einem früheren Promiflash-Interview verriet: "Ich werde noch mit 70 Erotik machen. Ganz klar!"

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel und DJane

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotik Model

Action Press / Thomas Bartilla / Future Image Micaela Schäfer im September 2023

