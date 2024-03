Baufirma ist pleite: Micaela Schäfer sucht Hilfe bei Hausbau

Micaela Schäfer (40) steht vor einem ziemlichen Problem: Die Firma, die ihr Haus bauen sollte, meldete nämlich Insolvenz an! Das verrät das Erotikmodel in einem Interview mit Bild. "Seit Monaten ruht die Baustelle – ein echter Schock für mich. Ich bin verzweifelt und weiß nicht, wie es weitergehen soll." Ihre eigenen vier Wände liegen der Beauty besonders am Herzen, daher schmerze sie das Schlamassel besonders. "Ich habe immer von einem Eigenheim geträumt, mit Haus und Garten, um eines Tages eine Familie zu gründen. Ganz klassisch und bürgerlich, wie es sich jeder wünscht", plaudert die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin aus.

Besonders der stolze Preis ihres zukünftigen Domizils stelle die Nacktschnecke vor eine gewaltige Hürde: Rund 400.000 Euro soll das Bauunternehmen nämlich momentan von ihr verlangen – ganze 100.000 Euro mehr, als Micas Eigenheim eigentlich kostete. "Natürlich habe ich mir von anderen Bauunternehmen Angebote eingeholt, das Haus fertig zu bauen. Das Problem ist: Gerade in der Baubranche sind die Preise in den vergangenen drei Jahren explodiert, damals galten noch ganz andere Preise", erklärt die 40-Jährige und stellt ernüchternd fest: "So viel kann ich nicht zahlen." Nun hoffe das Busenwunder, dass sich unter ihren Fans Handwerker befinden, die ihr helfen, das Traumhaus fertigzustellen – natürlich gegen Bezahlung!

Vor geraumer Zeit kursierten sogar Gerüchte, dass der Reality-TV-Bekanntheit das Geld ausgegangen sei: Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben verscherbelte Micaela nämlich ihre ziemlich wertvollen Designerstücke. Schon damals verriet sie, dass der Bau ihres Hauses der Grund für die wilde Aktion gewesen sei – denn dieser sei ein kostspieliges Unterfangen. Vergangenen Monat merkte sie in einem Interview mit Promiflash an: "Ein Haus ist wirklich wahnsinnig teuer und man kommt schon an seine finanziellen Grenzen, aber ich bin ja eine Fleißige. Ich arbeite viel und deswegen wird das schon klappen."

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotik Model

Future Image / ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

