Micaela Schäfer präsentiert ihren sexy Weihnachtskugel-Look!

Sie versüßt ihren Fans die Weihnachtszeit! Micaela Schäfer (40) ist ein erfolgreiches deutsches Erotikmodel und aus verschiedenen Formaten im Fernsehen bekannt. Nebenbei begeistert sie außerdem regelmäßig ihre Follower mit heißen Schnappschüssen. Auf diesen präsentiert der Reality-TV-Star stolz seinen freizügigen Körper. Und das lässt sie sich die TV-Bekanntheit während der Weihnachtszeit natürlich auch nicht nehmen – Micaela zeigt sich in einem sexy Weihnachtsoutfit!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Beauty mehrere Schnappschüsse mit ihren Fans. Dabei strahlt sie auf den Fotos in die Kamera und funkelt in einem roten Look mit goldenen Akzenten. Außerdem trägt die 40-Jährige eine glitzernde Schleife auf dem Kopf und viele Weihnachtskugeln hängen an ihr herunter. Besonders gut kommen die Aufnahmen bei Micaelas Followern an. "So hübsch!", schwärmt ein Fan und ein anderer Nutzer schreibt: "Du siehst voll gut aus!"

Bereits im vergangenen Jahr begeisterte Micaela ihre Fans mit verführerischen weihnachtlichen Bildern. Gemeinsam mit Ginger Costello hatte sie nämlich in feuerroter Wäsche und passenden Lackschuhen auf einem Bett posiert. "Da ich ja zum Nikolaus im Promi Big Brother-Haus war und meine Stiefel nicht rausstellen konnte, werde ich es einfach heute machen!", verriet das Model.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Dezember 2023

Instagram / micaela.schaefer.official Ginger Costello und Micaela Schäfer im Dezember 2022

