"Schrecklich": Micaela Schäfer entsetzt Fans mit Mega-Tattoo

Micaela Schäfer (40) hat sich einem neuen Beauty-Eingriff unterzogen. Die Reality-Berühmtheit ist bekannt dafür, dass sie große Freude an Schönheits-OPs hat. Egal, ob die Brüste oder Optimierungen im Gesicht – alles wird von Micaela aufgehübscht. Nun entscheidet sie sich jedoch für eine drastische Veränderung, die sie in keinem Fall rückgängig machen kann: Mica lässt sich ein Mega-Tattoo über das Dekolleté stechen – und ihre Fans sind schockiert.

Auf Instagram präsentiert Micaela stolz ihren neuen Körperschmuck: Breite schwarze Streifen zieren jetzt ihre Schultern, Arme und den Ausschnitt. "Jetzt ist es endlich raus! Viele Tage musste ich es verstecken – viele, viele Tage Schmerzen ertragen und jetzt kann ich es euch endlich zeigen", freut sich die 40-Jährige. Ihre Follower sind aber wenig begeistert. "So schrecklich. Habe gehofft, dass es nicht echt ist", meint eine Userin in der Kommentarspalte. Andere zeigen sich hingegen etwas großzügiger: "Ich persönlich finde es nicht schön. Aber wenn du dich wohlfühlst!"

Doch damit nicht genug: Während Mica sich über ihr Tattoo freut, vermuten viele einen Fake. "Ist nicht echt. Sieht man einfach voll", stellt ein Nutzer klar und ein weiterer erklärt: "Ist 100 Prozent Fake, sonst wäre es geschwollen und rot." Ein dritter schließt sich an: "Niemals würde sie sich als Model so einen Schrott tätowieren lassen." Das Nacktmodel hält sich in dieser Hinsicht bedeckt – ob das Tattoo echt ist oder nicht, verrät es nicht.

