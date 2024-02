Ist sie etwa pleite? Micaela Schäfer arbeitet superviel!

Alles Geld futsch? Micaela Schäfer (40) ist Deutschlands bekanntestes Erotiksternchen. Bekannt wurde die Beauty durch die Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten – von Germany's Next Topmodel bis Dschungelcamp war sie schon fast überall dabei. Obwohl man meinen könnte, dass sich die TV-Bekanntheit mit ihren etlichen Show-Auftritten bereits ein goldenes Näschen verdient hat, verscherbelte sie erst vor einigen Monaten ihre Luxustaschen, um an Geld zu kommen. Mit Promiflash spricht Micaela über ihre Geldnot!

"Ja, ich bin pleite! Aber positiv pleite!", lässt das Realitysternchen im Promiflash-Interview auf Eric Sindermanns (35) Fashionshow verlauten. Doch was meint die 40-Jährige damit? "Ich habe mein Geld nur verlagert in Betongold, das mir in 20 Jahren hoffentlich mal ein sorgloses Leben bereitet", erklärt die TV-Bekanntheit. Ihr geplanter Hausbau fällt wohl nicht ins Wasser: "Ein Haus ist wirklich wahnsinnig teuer und man kommt schon an seine finanziellen Grenzen, aber ich bin ja eine Fleißige. Ich arbeite viel und deswegen wird das schon klappen."

Bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben hat Mica mit der Hilfe ihres langjährigen Freundes Julian Stoeckel (36) bereits ihre Designertaschen verkauft, um schnell an Bares zu kommen. "Ich brauchte unbedingt Geld. Ich habe ganz viele Sachen noch von meinem Ex-Freund, die ich bekommen habe und ich brauche nichts Teures in meinem Leben", berichtet das Realitysternchen im Interview.

Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Julian F. M. Stoeckel und Micaela Schäfer machen ein Selfie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de