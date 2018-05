Nicki Minaj (35) kann es kaum glauben: Ein Fan lässt sich das Gesicht der Rapperin auf die Schulter tätowieren! Nicki postet das Video von Tattoo-Künstler Harry Weiss auf ihrem Instagram-Kanal und ist hellauf begeistert: "Das ist so toll! Ich muss sie auf meiner nächsten Tour treffen." Außerdem bietet sie dem Künstler an, ihr nächstes Körperbild zu stechen. Der nimmt dankend an: "Ich wäre voll dabei, sag’ mir einfach Bescheid. Ich könnte jederzeit in die Staaten fliegen."



