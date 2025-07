Darum hat Ex-GNTM-Siegerin Vivien Blotzki 40 Kilo zugenommen

Auf dem Lascana Summer Club Event im Rahmen der Berliner Fashion Week sprach Vivien Blotzki, die 2023 als Gewinnerin von Germany's Next Topmodel bekannt wurde, über ein Thema, das ihr sehr am Herzen liegt: ihre Gewichtszunahme. Seit ihrem Sieg in der Castingshow habe die ehemalige GNTM-Kandidatin 40 Kilo zugenommen. "Es war am Ende eine Trotzreaktion", verriet Vivien im Interview mit Promiflash und erklärte, dass gesellschaftlicher Druck und unangemessene Kommentare zu ihrem Essverhalten sie dazu bewegten, sich selbst und ihre Wünsche in den Fokus zu rücken.

Vivien erklärte ausführlich, dass sie in ihrer Jugend und Kindheit stets schlanker gewesen sei und sich dem Druck der Öffentlichkeit sowie Kommentaren von außen ausgesetzt fühlte. Es war jedoch eine bewusste Entscheidung, sich von diesen Einflüssen zu lösen: "Ich wollte mich nicht mehr verbiegen und Diäten machen bis zum Umfallen." Für sie sei wichtig, dass jeder Mensch selbstbestimmt über seinen Körper entscheiden könne, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Heute fühlt sie sich glücklicher denn je: "Mir geht es sehr gut. Also, ich könnte mich nicht besser fühlen in meinem Körper."

Ihre neue Wohlfühlfigur ist wohl eine perfekte Ausgangslage für ihre Pläne: Vivien plant nämlich Großes in der Modelbranche. Schon vor vier Wochen gab die GNTM-Gewinnerin im Gespräch mit Promiflash offen zu, dass sie jetzt so richtig durchstarten möchte. "Ich bin noch lange nicht da, wo ich hinmöchte", machte das Model damals klar. Ihr Ziel? Internationale Laufstege erobern, für große Modehäuser arbeiten und zu einem weltweit gefragten Gesicht werden.

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, "GNTM"-Gewinnerin 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Juni 2025

Getty Images Vivien Blotzki, Model