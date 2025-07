Selten: Russell Crowe erscheint mit seinen Söhnen zu Awards

Hollywood-Star Russell Crowe (61) präsentierte sich am vergangenen Sonntag gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Charles (21) und Tennyson (18) auf dem roten Teppich der Golden Bee Awards in Malta. Begleitet wurde er von seiner Verlobten Britany Theriot. Besonders interessant: Charles erschien offenbar in Begleitung einer neuen, geheimnisvollen Blondine, die mit einem eleganten, dunkelblauen Kleid mit goldenen Knöpfen und passender Clutch für Aufsehen sorgte. Auch Tennyson war nicht allein: Auf den Bildern, die der Daily Mail vorliegen, war er an der Seite seiner Freundin Jess Renshaw zu sehen, die in einem klassischen schwarzen Abendkleid glänzte.

Während die beiden Söhne des "Gladiator"-Stars nur selten öffentlich auftreten, schien vor allem Charles' Begleitung die Blicke auf sich gezogen zu haben. Wer die unbekannte Schönheit ist, bleibt jedoch vorerst ein Rätsel. Tennysons Beziehung zu Jess hingegen sorgt bereits seit einiger Zeit für Gesprächsstoff. Angeblich hegt Russell gemischte Gefühle in Bezug auf die Ernsthaftigkeit der Beziehung – insbesondere, nachdem sein Sohn bereits mit 17 Jahren ein gemeinsames Foto mit einem Ring-Emoji geteilt hatte. Zwar gilt der Schauspieler als Fan von Jess, doch scheint ihm das junge Alter seines Sohnes Sorgen zu bereiten, insbesondere wenn Gerüchte über eine mögliche Verlobung die Runde machen.

Russell Crowe blickt selbst auf ein bewegtes Privatleben zurück. Mit seiner Ex-Frau Danielle Spencer (56), mit der er von 2003 bis 2012 verheiratet war, teilt er sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Söhne Charles und Tennyson. Vor einigen Jahren äußerte er sich zudem öffentlich zu seiner Rolle in "Gladiator", für die er 2001 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Rückblickend, so gab der Schauspieler zu, habe er diesen Erfolg mit gemischten Gefühlen betrachtet. Heute scheint Russell Crowe jedoch privat angekommen zu sein: Seit 2020 ist er mit Britany Theriot liiert, und immer wieder wird über eine mögliche Hochzeit spekuliert. Besonders Italien gilt dabei als Favorit für die Zeremonie – ein Land, das für das Paar eine besondere Bedeutung hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniellespencerofficial Russell Crowe mit seinen Söhnen in Italien

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Crowe, "Gladiator"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Crowe und Britney Theriot im November 2022