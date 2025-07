Comeback: So reagierten Familien von Andrej Mangold und Anni

Andrej Mangold (38) und Annika Jung haben nach einer kurzen Trennung ihrer Liebe eine neue Chance gegeben und scheinen glücklicher denn je. Beim Lascana Summer Club Event in Berlin sprachen die beiden offen über die Unterstützung, die sie in dieser Zeit von ihren Familien erfahren haben und wie diese auf das Comeback reagiert haben. "Die haben sich total gefreut [...] und waren natürlich auch sehr glücklich, als wir ihnen mitgeteilt haben, dass wir das hinbekommen haben", erzählte Annika gegenüber Promiflash und fügte hinzu, dass sie während der Trennung weiterhin engen Kontakt zu Andrejs Mutter gehalten habe. Der Ex-Bachelor betonte, wie wichtig es für das Paar war, die Familien in den Prozess einzubeziehen: "Sie haben uns geholfen und uns Perspektiven gegeben, die wir vielleicht selbst nicht gesehen hätten."

Die Einbindung ihrer Familien scheint für Andrej und Annika ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem Neuanfang gewesen zu sein. Mit ihren warmen Worten und der Bereitschaft, Rat zu geben, haben die Familien beiden geholfen, die Beziehung aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. "Sie haben sich uns angenommen und konnten uns einfach gut zusprechen", ergänzte Andrej im Promiflash-Interview. Besonders wertvoll sei für das Paar die Erfahrung und Weisheit seiner Angehörigen gewesen, die teils schon seit vielen Jahren gefestigte Partnerschaften führen. Diese Ratschläge haben offenbar dazu beigetragen, das Vertrauen und die Verbundenheit zwischen den beiden zu stärken.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Liebescomeback wirkten Andrej und Annika sichtlich glücklich. Zu einem strahlenden Lächeln in die Kameras kombinierte der Sportler ein beiges Hemd mit heller Sommerhose, während die Influencerin in einem eleganten Outfit mit raffinierten Details begeisterte. Die Wiedervereinigung scheint beiden nicht nur emotional, sondern auch äußerlich sichtlich gutzutun. Ihre Harmonie und die perfekt abgestimmten Looks könnten nicht deutlicher zeigen, dass sie voll und ganz hinter ihrer Entscheidung stehen.

Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

Instagram / anniju__ Annika Jung und Andrej Mangold, 2025