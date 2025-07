Das hält Marlisa von Elena als "Make Love, Fake Love"-Lady

Reality-TV-Star Marlisa Rudzio (35) hat sich kürzlich über die Wahl von Elena Miras (33) als Make Love, Fake Love-Singlelady geäußert. Beim Event Howdy Honey in Kooperation mit Hej Mates sprach Marlisa mit Promiflash und zeigte sich unsicher darüber, ob Elena die richtige Wahl für das Format ist. Sie erklärte: "Nach Promi Big Brother hat man ja gesehen, dass sie so psychische Probleme hatte, dass sie zusammengebrochen ist." Marlisa zweifelt daher, ob Elena sich von diesen Erfahrungen ausreichend erholen konnte, um die emotionale Belastung der neuen Show zu stemmen.

Die Sendung "Make Love, Fake Love" verlangt der jeweiligen Junggesellin einiges ab: Sie muss herausfinden, wer es ehrlich mit ihr meint und wer strategisch vorgeht. Marlisa bewundert Elena für ihre Schönheit und das Talent, zu polarisieren. "Sie ist ein absolut krasser Realitystar", lobte sie im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu, dass sie gespannt sei, wie Elena mit den Herausforderungen umgehen wird. Ob die Teilnahme an der Show ihrer mentalen Gesundheit guttun wird, bleibt laut Marlisa abzuwarten: "Aber ob es für ihre Psyche gut ist, werden wir sehen. Also, ich bin gespannt."

Hintergrund von Marlisas Worten über Elenas mentale Gesundheit ist ihre schwierige Zeit bei "Promi Big Brother". Vor rund neun Monaten musste die Reality-TV-Bekanntheit das Format aus gesundheitlichen Gründen abrupt verlassen. Nach einem Zusammenbruch wurde sie von einem Notarzt betreut und durfte nicht mehr in den Container zurückkehren. In den Tagen davor hatte Elena mit heftigen Auseinandersetzungen in der Promi-WG zu kämpfen. Auch die Teilnahme ihres Ex Mike Heiter (33) und dessen neuer Partnerin Leyla Lahouar (29) belastete sie sichtlich.

Collage: Instagram / elena_miras, Nicole Kubelka / Future Image Collage: Elena Miras und Marlisa Rudzio

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

