Verlobungsring? Mirja du Mont teilt Details aus Privatleben

Mirja du Mont (49) hat mit einem Statement für Klarheit gesorgt, nachdem Gerüchte um eine mögliche Verlobung laut wurden. Auf dem Lascana Summer Club Event wurde das Model auf einen funkelnden Ring an seinem Finger angesprochen, den viele für einen Verlobungsring hielten. Im Interview mit Promiflash stellte die zweifache Mutter klar: "Das stimmt auf gar keinen Fall." Bei dem schmuckvollen Stück handelt es sich um ein emotionales Erinnerungsstück – einen Ring ihrer verstorbenen Großmutter, erklärte sie.

Der Ring, den Mirja als "Glücksring" bezeichnet, begleitet sie in herausfordernden Momenten. "Wenn ich krank bin, zur Untersuchung muss oder irgendwelche Shows mache, wo ich Glück brauche und gerne gewinnen möchte, ist der Ring um", verriet sie während des Gesprächs mit Promiflash. Zuletzt hatten ihn viele TV-Zuschauer in der Sendung Die Verräter – Vertraue Niemandem! an ihrer Hand bemerkt, was die Spekulationen weiter anheizte. Doch jede Hoffnung auf eine heimliche Verlobung zerschlug die Schauspielerin entschieden mit ihrer Erklärung.

Seit ihrer Trennung von Sky du Mont (78) im Jahr 2016 hält Mirja ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch betonte sie in der Vergangenheit, dass ihr Verhältnis zu ihrem Ex-Mann freundschaftlich und harmonisch ist. Gemeinsam kümmern sich die beiden um ihre Kinder Tara (24) und Fayn, wobei sie regelmäßig auch Zeit als Familie verbringen. Gegenüber Bild merkte Mirja an: "Wir telefonieren oft, haben einfach ein super Verhältnis."

Getty Images Mirja du Mont, Model

Getty Images Tara und Mirja du Mont, Juli 2025

Getty Images Mirja und Sky du Mont, 2014