Den Tränen nahe: Beatrice Egli bricht Festivalauftritt ab

Beatrice Egli (37) musste erstmals aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert vorzeitig beenden – ein bitterer Moment für die Schweizer Sängerin und ihre treuen Fans. Während ihres Auftritts beim St. Peter At Sunset Festival am Donnerstagabend verschlechterte sich ihr Zustand merklich, sodass sie schließlich ihre Show abbrechen musste. Schon vor dem Konzert hatte Beatrice auf ihre Vorfreude geteilt, doch der Abend verlief nicht wie geplant. Sichtlich ergriffen und mit glasigen Augen erklärte sie kurz nach dem Auftritt in einer Instagram-Story: "Zum ersten Mal in zwölf Jahren musste ich eine Show abbrechen, weil ich einfach keine Stimme mehr habe." Zunächst habe sie noch versucht, die Performance mit heiserer Stimme fortzusetzen, sich dann aber doch schweren Herzens für den Abbruch entschieden.

Beatrice entschuldigte sich in der Story bei ihrem Publikum und bedankte sich mehrfach für das Verständnis ihrer Fans, die teilweise extra für sie angereist waren. Sie versprach, bald wieder zurückzukehren und ihre Fans nicht im Stich zu lassen. Auch der Veranstalter des Festivals zeigte sich verständnisvoll und lobte die gute Stimmung der Besucher. Der Abend ging schließlich schwungvoll weiter: Die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng (34) sprang kurzerhand ein und begeisterte das Publikum mit ihrem mitreißenden Auftritt. So fand die Veranstaltung für die feierwütigen Fans vor Ort dennoch einen gelungenen Abschluss.

Für Beatrice ist ein derartiger Zwischenfall eine absolute Ausnahme. Seit über einem Jahrzehnt steht sie erfolgreich auf der Bühne – und hat sich seit ihrem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2013 eine beeindruckende Karriere aufgebaut. Ihr Privatleben hält die Sängerin weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch zu ihren Fans pflegt sie über soziale Medien einen offenen und warmherzigen Austausch. Umso schwerer fiel es Beatrice, das Konzert zu unterbrechen, um vorerst ihre Stimme zu schonen. Doch eines ist sicher: Ihre treue Fangemeinde wird ihr diese kurze Verschnaufpause garantiert nicht übel nehmen.

Getty Images Schlagerstar Beatrice Egli im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Beatrice Egli bei "Kulthits - Die Show mit 100% Livemusik"

Getty Images Beatrice Egli im April 2025