Dominik Stuckmann verrät erste Details zu eigener TV-Show

Reality-Fans aufgepasst: Dominik Stuckmann (33) hat auf dem Lascana Summer Club Event erste Einblicke in sein neues TV-Projekt gegeben. Schon ganz bald steht der Partner von Anna Rossow (36) erneut vor der Kamera – und zwar in einer Datingshow. "Wir sind gerade an den Produktionsarbeiten dran und befinden uns in den letzten Abstimmungen. Da kommt was Schönes auf uns zu, mit einem Datingformat und ich stehe an der Front", plaudert Dominik fröhlich im Interview mit Promiflash aus. Auch zum Sender ließ er durchblicken, dass die Show wohl bei Sat.1 oder ProSieben laufen werde. Von den Sendern gibt es dazu bisher keine Bestätigung.

Das neue Format richtet sich an Menschen, die – ähnlich wie Dominik und Anna – ihre eigene Lovestory erleben möchten. Seine Erfahrung als ehemaliger Rosenkavalier macht ihn wohl zum perfekten Moderator dieser Art von Show. Es geht darum, Singles zusammenzubringen, die sich auf die Suche nach ihrer großen Liebe begeben. Weitere Details zum Konzept behält er vorerst allerdings noch für sich, doch die Begeisterung, mit der Dominik über das Projekt spricht, lässt auf spannende Unterhaltung schließen.

Bereits vor einigen Monaten hatte Dominik seine Fans auf Instagram neugierig gemacht. Damals kündigte der TV-Star an: "2025 wird mein Jahr. Ich bekomme wahrscheinlich mein eigenes Format." Um welches Projekt es sich dabei handeln würde, verriet der ehemalige Bachelor damals allerdings noch nicht. Abseits der Medienlandschaft renoviert der 33-Jährige mit Anna das gemeinsame Eigenheim. Dass sie sich ein Haus gekauft haben, verkündete die Influencerin bereits im März dieses Jahres und beschrieb die kommenden Monate als "aufregende Zeit" auf Social Media.

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann im August 2024

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann und Anna Rossow im gemeinsamen Mykonos-Urlaub

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025