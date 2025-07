Outlawz-Mitglied Young Noble ist mit 47 Jahren gestorben

Der Rapper Young Noble, bürgerlich Rufus Lee Cooper III, ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Medienberichten zufolge nahm sich das ehemalige Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Outlawz selbst das Leben. Der Musiker wurde am Freitagmorgen in seinem Haus in Atlanta tot aufgefunden – er starb offenbar durch eine selbst zugefügte Schussverletzung, wie Quellen gegenüber TMZ Hip Hop mitteilten. Weitere Details zu den Umständen des tragischen Vorfalls werden derzeit noch von den Behörden untersucht.

Young Noble war seit 1996 Teil der Outlawz, der legendären Rap-Gruppe, die von Tupac Shakur (✝25) gegründet worden war. Tupac persönlich hatte ihn einst als letztes Mitglied für die Gruppe ausgewählt. Auf dem Album "The Don Killuminati: The 7 Day Theory", das nur wenige Monate nach Tupacs Tod veröffentlicht wurde, war Young Noble auf gleich vier Tracks zu hören, darunter auch der Klassiker "Hail Mary". Im Laufe seiner Karriere brachte er mehrere Soloalben heraus, darunter "Noble Justice" und "Son of God", und sicherte sich so einen festen Platz in der Hip-Hop-Szene.

Privat sah sich der Musiker bereits 2021 mit ernsthaften gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert, als er einen schweren Herzinfarkt erlitt. Damals drückte er seine Dankbarkeit für eine zweite Lebenschance in einem emotionalen Instagram-Post aus. Freunde berichteten, dass Noble zuletzt noch aktiv war, etwa beim Basketballspielen, und keine Anzeichen einer Verschlechterung seines Zustands zeigte. Sein Tod hinterlässt eine Lücke in der Musikwelt und bei denen, die ihn persönlich kannten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / young_noble Young Noble, Mai 2025

Instagram / young_noble Young Noble, März 2025

Instagram / young_noble Young Noble