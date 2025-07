Realitystar Emmy Russ wurde auf offener Straße beklaut

Auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza erlebte Emmy Russ (26) einen Schockmoment, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtete. Die Reality-TV-Darstellerin wurde Opfer eines Diebstahls, während sie gerade einem Bewusstlosen helfen wollte. Gemeinsam mit einer Begleitung war sie auf einem Motorrad unterwegs, um ein Küchengerät für etwa 200 Euro abzuholen, das sie für ihr neues Business benötigte. Ein Mann brach plötzlich zusammen, und Emmy reagierte schnell, setzte einen Notruf auf Spanisch ab und kümmerte sich um den Verunglückten. Doch in diesem Moment schlugen zwei jugendliche Diebe zu und stahlen das Paket mit dem Küchengerät.

Glücklicherweise bemerkte ihre Begleitung den Diebstahl rechtzeitig, und Emmy konfrontierte die Täter lautstark. Ihre Reaktion blieb nicht unbeobachtet: Zivilpolizisten griffen ein und stellten die Jugendlichen. Das gestohlene Gerät konnte so schnell gesichert werden. In ihrer Story zeigte sich Emmy fassungslos über die Situation und erklärte wütend: "Während man hilft, wird man dreist beklaut." Die Entertainerin, die mittlerweile in Madrid lebt, postete zudem ein Foto der Täter, um andere Touristen vor solchen Vorfällen zu warnen.

Emmy kennt die Höhen und Tiefen des Lebens nur zu gut. Die temperamentvolle Wahl-Madriderin hatte sich in der Vergangenheit als Reality-TV-Teilnehmerin einen Namen gemacht und stand mehrfach im Fokus der Öffentlichkeit. Privat sorgte vor Kurzem ihr Liebesleben für Schlagzeilen, als sie und Cristian Jerez nach einer Beziehungspause wieder zueinanderfanden. "Wir haben unsere Zeit gebraucht, um zu verstehen: Was wollen wir? Was wollen wir nicht?", verriet Emmy verlegen aber glücklich im Interview mit Blitzlichtgewitter.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / cristianjerezz Cristian Jerez, Unternehmer

Anzeige